В Кургане раскаявшаяся 20-летняя экстремистка вместо реального срока получила судебный штраф

20-летнюю жительницу Кургана приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей за то, что осенью 2016 года она на своей странице в соцсетях разместила рисунки и аудиозапись, содержащие оскорбительные слова и выражения, направленные на унижение национального достоинства и возбуждение ненависти в отношении кавказцев.

Когда шло следствие, девушка осознала противоправность своих действий, полностью признала вину, а также способствовала раскрытию данных преступлений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Девушка даже выступила перед школьниками, рассказав им о необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей.

"С учетом того, что женщина впервые совершила преступления средней тяжести, сотрудничала со следствием и раскаялась в содеянном, уголовное дело было направлено в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о его прекращении и прекращении уголовного преследования в отношении подозреваемой", - добавили в СК.