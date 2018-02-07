Невиданная серия землетрясений: подземные толчки на Тайване могут продолжаться ещё до месяца

Продолжают поступать новые данные с места землетрясения в Хуаляне на китайском острове Тайвань. Сообщается, что разрушена дорога, из-за чего транспортное сообщение с Хуалянем перекрыто. Хуаляньский мост устоял, однако движение по нему временно перекрыто.

Гонконгское издание South China Morning Post напоминает, что такого рода стихийные бедствия - не редкость для Тайваня. Ровно два года назад землетрясение магнитудой 6 привело к разрушению жилого комплекса и гибели 114 человек, а в сентябре 1999 г. на острове погибли 2400 человек.

Нынешняя серия землетрясений началась 4-го февраля у восточного побережья острова. За это время произошло более сотни подземных толчков, магнитудой от 4 до 6,4. Согласно сообщениям тайваньских СМИ, магнитуда землетрясения вблизи Хуаляня могла достигать величины 7. В истории Тайваня ещё не было столь продолжительной серии землетрясений. Сейчас сейсмологические службы острова ожидают, что землетрясения будут продолжаться от двух недель до месяца, хотя их мощность будет постепенно спадать.

Сообщается, что помимо Хуаляня активность стихии ощущалась в других частях Тайваня, в том числе и в Тайбэе – административном центре острова.

В настоящее время известно о четверых погибших, по данным местных властей пострадали 225 человек, ещё 143 считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших – 31 иностранец. (14 граждан Республики Корея, 9 японцев, 2 чеха, 2 сингапурца и филиппинцах). О том, есть ли иностранные граждане и в частности россияне вреди пропавших без вести пока неизвестно.