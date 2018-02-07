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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
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Зарплата в 100 тысяч, 4-кратная стипендия? В Тимирязевке удивлены отчету ректора Назначенная ректором Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Галина Золина отчиталась перед ученым советом о результатах работы в 2017 г. По ее словам, средняя заработная плата преподавателей составила 111 тыс. руб., а стипендии студентов увеличились на 47% (а под новый год и вовсе были выплачены в четырехкратном размере). Однако реальная картина оказалась не такой радужной: опрошенные Накануне.RU сотрудники и студенты академии рассказали об истинном положении вещей.
07.02.2018
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Новости
07.02.2018 09:08 Мск (11:08 Екб)
происшествия | За рубежом
Невиданная серия землетрясений: подземные толчки на Тайване могут продолжаться ещё до месяца
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Спасатели приступают к работе на месте тайваньского землетрясения (2018) | Фото: http://focustaiwan.tw

Продолжают поступать новые данные с места землетрясения в Хуаляне на китайском острове Тайвань. Сообщается, что разрушена дорога, из-за чего транспортное сообщение с Хуалянем перекрыто. Хуаляньский мост устоял, однако движение по нему временно перекрыто.
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Гонконгское издание South China Morning Post напоминает, что такого рода стихийные бедствия - не редкость для Тайваня. Ровно два года назад землетрясение магнитудой 6 привело к разрушению жилого комплекса и гибели 114 человек, а в сентябре 1999 г. на острове погибли 2400 человек.

Нынешняя серия землетрясений началась 4-го февраля у восточного побережья острова. За это время произошло более сотни подземных толчков, магнитудой от 4 до 6,4. Согласно сообщениям тайваньских СМИ, магнитуда землетрясения вблизи Хуаляня могла достигать величины 7. В истории Тайваня ещё не было столь продолжительной серии землетрясений. Сейчас сейсмологические службы острова ожидают, что землетрясения будут продолжаться от двух недель до месяца, хотя их мощность будет постепенно спадать.

Сообщается, что помимо Хуаляня активность стихии ощущалась в других частях Тайваня, в том числе и в Тайбэе – административном центре острова.

В настоящее время известно о четверых погибших, по данным местных властей пострадали 225 человек, ещё 143 считаются пропавшими без вести. Среди пострадавших – 31 иностранец. (14 граждан Республики Корея, 9 японцев, 2 чеха, 2 сингапурца и филиппинцах). О том, есть ли иностранные граждане и в частности россияне вреди пропавших без вести пока неизвестно.

Другие новости по темам: Тайвань, Хуалянь, землетрясение
07.02.2018 09:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:08 Екб


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Невиданная серия землетрясений: подземные толчки на Тайване могут продолжаться ещё до месяца
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