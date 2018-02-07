Нужно больше парковок. Мэрия Екатеринбурга объявила новый аукцион

Мэрия Екатеринбурга объявила первый аукцион в 2018 году. Администрация готова передать земельный участок в центре города под новую парковку. Аукцион назначен на 22 марте 2018 года, сообщается в уведомлении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт об участке в 2 тыс. 674 кв.м на ул. Малышева, 2е. Срок аренды - пять лет. Стартовая цена - 1 млн 114 тыс.руб.

Рядом же расположен объект культурного наследия - "Дом-улитка". Детский сад в форме улитки, спроектированный для детей из Городка Юстиции. Среди жителей Екатеринбурга мало кто знает о его существовании. К сожалению, сегодня здание находится в довольно плачевном состоянии.