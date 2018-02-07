На Южном Урале директора "Арконы" за обман миасских дольщиков приговорили к тюремному сроку

Директор фирмы "Аркона" в Миассе Геннадий Сергеев за обман дольщиков приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судом также удовлетворены в полном объеме исковые заявления всех потерпевших, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ранее прокуратура просила дать Сергееву 6 лет лишения свободы.

Как сообщало Накануне.RU, Сергеев, действуя в собственных интересах и интересах своего заместителя Новикова, заключил с коммерческой фирмой заведомо фиктивный безденежный договор о передаче 103 квартир за 76 млн 711 тыс. 800 рублей. Он собственноручно подписал и заверил печатью справку об отсутствии финансовых претензий в связи с полной оплатой указанных денежных средств, без фактического внесения указанных денежных средств на счета общества. В результате деньги были выведены из-под контроля ОАО "Челябинвестбанк", а обвиняемый и его зам получили возможность распорядиться ими. Также он предоставил своему заместителю возможность использовать средства дольщиков не по целевому назначению. Так, 95 млн 888 тыс. 755 рублей, полученные от участников долевого строительства при реализации 126 квартир, по целевому назначению – строительству дома, направлены не были.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 140 физических и юридических лиц.