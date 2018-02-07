В Челябинской области из-за заболеваемости ОРВИ начали закрывать на карантин школы и детсады

Cитуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на Южном Урале оценивается как неэпидемическая, однако на карантин уже закрыты одна школа, 29 классов 14 школ и 5 групп в трех детсадах.

С 29 января по 4 февраля в регионе зарегистрировано 24 тыс. 654 случая ОРВИ, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора Челябинской области.

Сезонный рост заболеваемости отмечается в 27 муниципальных образованиях области, в Челябинске за 5 неделю зарегистрировано 10 тыс. 353 случая ОРВИ.