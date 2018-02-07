Пермяк оштрафован за попытку обмануть страховую компанию на 2,7 миллиона

Свердловский районный суд Перми оштрафовал 38-летнего местного жителя за инсценировку похищения дорогой иномарки, которая на самом деле была продана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Пермяк в рамках договора лизинга купил "Лексус", который впоследствии застраховал, в частности, от угона. Некоторое время он исправно платил по счетам, однако позже решил инсценировать угон, чтобы получить страховку.

Он продал машину, хотя не имел на это права, а как только покупатель забрал ее, обратился в страховую компанию с заявлением об "угоне" дорогого автомобиля. В случае, если бы с требованиями согласились, компания потеряла бы 2 млн 700 тыс. руб. Суд оштрафовал мошенника на 2 млн 700 тыс. руб.