Илон Маск выложил видео о том, как его машина едет на Марс

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео из кабины автомобиля Tesla, который вывела на орбиту запущенная накануне ракета. Машина из личной коллекции Маска с манекеном за рулем "едет" по космосу в направлении Марса. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки при запуске новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

"Изображение из Центра управления полетом SpaceX. Совершенно очевидно, что на орбите Земли оказался автомобиль", - написал Маск. На приборной панелимашины видна надпись "Без паники!".

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Запуск состоялся в 23.45 мск с пускового комплекса Космического центра Кеннеди во Флориде. Боковые разгонные блоки успешно вернулись на Землю, однако судьба центрального, который должен был сесть на плавучую платформу, остается неизвестной.

В SpaceX говорят, что Falcon - мощнейшая в мире ракета. Ее максимальная грузоподъемность около 64 т, на Марс ракета сможет доставить около 17 т груза.

Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту глава компании Илон Маск назвал крайне малой.

В случае успеха этого проекта в текущем году планируются еще два пуска Falcon Heavy. Стоимость запуска сверхтяжелой ракеты оценивается в $90-120 млн.