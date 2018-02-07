МУП "Водоканал" потратит миллион на изучение качества питьевой воды в Екатеринбурге... в прошлом

Екатеринбургский МУП "Водоканал" объявил электронный конкурс, чтобы определить качество воды питьевой воды за 2015-2017 годы. На исследование планируется выделить 933 тыс. 333 руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заявка появилась 6 февраля в единой информационной системе в сфере закупок: "Выполнение научно-исследовательских работ по оценке риска для здоровья населения г. Екатеринбург в связи с качеством питьевой воды за 2015-2017г.г."

Необходимо провести оценку риска питьевой воды для здоровья населения в связи с качеством воды из Волчихинского водохранилища, считают в компании.

14 февраля закончится приём заявок, а аукцион состоится 19 февраля.

Отметим, что участившиеся коммунальные аварии в Екатеринбурге экс-директор МУП "Водоканал", а ныне – глава министерства экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик связывает с изношенностью сетей и низкими температурами. Главную причину недофинансирования МУП чиновник видит в сворачивании инвестиционных программ: при инвестзаявке на 2 млрд "Водоканал" получал вдвое меньше.