Активиста "Стоп-ГОКа" Гамиля Асатуллина отпустили под домашний арест

Накануне в Челябинске суд решил отпустить активиста "Стоп-ГОКа" Гамиля Асатуллина под домашний арест, сообщил Накануне.RU другой активист протестного движения Василий Московец.

Известно, что следователи ходатайствовали о продлении срока ареста еще на два месяца, однако прокурор поддержал ходатайство адвокатов Асатуллина о замене мере пресечения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент, за совершение которого Асатуллин оказался за решеткой, произошел в ночь на 11 сентября прошлого года. При попытке совершения поджога имущества, принадлежащего АО "Томинский ГОК", он был задержан. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти.