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Глава РСТ Пермского края заявил об изношенности практически всей коммунальной инфраструктуры
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Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России (2017) | Фото: perm.fas.gov.ru

В Пермском крае существует множество проблем, связанных с коммунальной инфраструктурой, и ЧС в Саранах в горнозаводском районе яркий тому пример, - такое заявление сделал руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев во время пресс-конференции, сообщает "Новый компаньон".
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Глава РСТ заявил, что для ликвидации ЧС в кратчайшие сроки, как минимум необходимо выстроить отношения с муниципалитетом, а как максимум - привести в нормативное состояние коммунальную инфраструктуру, износ которой во многих населенных пунктах составляет 70-80%. Пока они работают, и их даже можно принимать к следующему отопительному сезону, но рано или поздно износ составит 100%. Ряд муниципалитетов уже решает проблему с помощью инвестиционных программ, но существующие инвест программы - это 10 млрд руб., что не покрывает и трети всей инфраструктуры Пермского края. По словам Антона Удальева, сейчас необходимо принимать системные решения.

"Не буду называть муниципалитет, но там давно есть большие проблемы с системой централизованного водоснабжения: очень большая протяженность сетей и отдаленность микрорайонов. При этом есть системные проблемы, связанные с установкой водонапорных башен. Они куплены, но не установлены. Деньги потрачены, но они лежат на земле. Просто-напросто чиновники не хотят этим заниматься. Приезжаешь в другое место, а там трубы тепловых сетей лежат голые в снегу, без подпорок и без изоляции, и обогревают не помещения, а улицу. При этом у муниципалитетов деньги есть, и они знают о своих проблемах. Так что давайте думать не о том, чтобы построить клубу второй этаж, а направить деньги на более приземленные и правильные вещи — в инфраструктуру", - призвал глава РСТ.

По словам Антона Удальева, главная задача подконтрольного ему ведомства — исключить все неправильные управленческие решения муниципальных властей.

"Когда поймем, как проходят финансовые потоки в том или ином муниципалитете, мы сможем переходить и к технической части", — добавил Антон Удальев.

Напомним, 22 января в поселке Сараны оказались разморожены 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка. Помимо этого, не работали детский сад и школа. Холод стоял также в фельдшерско-акушерском пункте. 11 домов остались без водоснабжения. В экстренном порядке специалистам пришлось перекладывать треть теплосетей поселка и практически все подводы к домам. Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что из-за действий сотрудников шахты "Рудная", а также двух электросетевых компаний, "Парма" и "Рост", жизни и здоровью жителей поселка угрожала опасность. Губернатор Максим Решетников поручил министерству территориальной безопасности пополнить резервные ресурсы для возможности использования при ликвидации ЧС, организовать работу на договорной основе с ремонтными службами в случае чрезвычайных ситуаций, а также потренировать глав муниципальных районов, поселений по действиям при ЧС. Режим ЧС в Горнозаводском районе был снят в ночь на 27 января.

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07.02.2018 08:44 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:44 Екб


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В Горнозаводском районе введен режим ЧС: авария в системе теплоснабжения, без тепла более 400 человек








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Глава РСТ Пермского края заявил об изношенности практически всей коммунальной инфраструктуры
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