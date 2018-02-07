На одной из строек в Москве двое рабочих упали в шахту лифта

На одной из строек в Москве пострадали двое рабочих. Следственный комитет организовал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, инцидент случился днем 6 февраля при проведении работ на строительном объекте по Газгольдерной улице: двое мужчин упали в шахту лифта. По предварительным данным, оба выполняли на объекте монтажные работы по установке лифтового оборудования.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Сейчас следователи СКР пытаются выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в одном из многоквартирных домов в Подмосковье упал лифт: в результате пострадали женщина с ребенком.