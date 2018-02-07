Российские олигархи на обвале фондовых индексов США потеряли $2 млрд. В плюсе только Абрамович и Авен

Российские олигархи потеряли $2,1 млрд на обрушении фондового рынка США. Рейтинг Bloomberg Billionaires Index, описывающий текущее положение дел 500 самых богатых людей планеты, накануне зафиксировал потери на $114 млрд. В списке агентства Bloomberg 27 россиян, и только двое из них обогатились на кризисе.

Владелец горно-металлургической группы Evraz и миноритарий "Норникеля" Роман Абрамович за день стал богаче на $68,9 млн. Совладельцу LetterOne и Альфа-банка Петру Авену понедельник принес $29,1 млн. Их состояние достигло $13,3 миллиарда и $5,9 млрд соответственно.

Больше всего за 5 февраля уменьшилось состояние владельца "Северстали" Алексея Мордашова — он потерял $203,3 млн. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов обеднел на $176 млн. Совладелец УГМК и "Трансмашхолдинга" Искандер Махмудов потерял $174 млн, а владелец "Реновы" Виктор Вексельберг — почти $170 млн.

Пятерку богатейших россиян возглавляет Мордашов с состоянием в $20,3 млрд, на второй строке — крупнейший владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин ($19,8 млрд, минус $136,4 млн за 5 февраля), на третьей — владелец НЛМК Владимир Лисин ($18,9 млрд, минус $106 млн), на четвертой — совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон ($18 млрд, минус $35,3 млн), на пятой — Виктор Вексельберг ($16,8 млрд), сообщает Лента.

Напомним, 5 февраля обрушились биржи США и Азии. Такого падения не было с 2011 года. Причинами обвала стали несколько факторов: изменение процентных ставок, рост рисков ускорения инфляции в США, общая нервозность инвесторов.

Индекс S&P 500 потерял 4,1% и закончил торги на отметке 2648,94 пункта. Dow Jones упал на 4,6%, до 24 345,75. Индекс Nasdaq растерял 3,8%, достигнув отметки в 6967 пункта.

На фоне возросшей нервозности инвесторы продавали акции и направляли деньги в облигации, доходность которых в понедельник снизилась. Доходность 10-летних U.S. Treasury уменьшилась до 2,794% с пятничных 2,852%.

Японский индекс Nikkei снизился на 4,73%, что стало сильнейшим его падением за 18 лет.