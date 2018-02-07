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Еще один долгострой в Прикамье исключен из списка проблемных объектов
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

В Прикамье станет на один проблемный объект меньше. Застройщик получил разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства Пермского края.
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Краевая инспекция Государственного строительного надзора 2 февраля провела итоговую проверку дома в Чайковском по адресу ул. Сиреневый бульвар, 5 и выдала заключение о соответствии объекта проектам, прошедшим экспертизу.

Строительство дома началось в 2013 г. Застройщиком является строительная компания "РСУ-6". По объекту было заключено свыше 100 договоров долевого участия. Минстрой и Общественная палата организовывали контрольные совещания с представителями дольщиков по Сиреневому бульвару, с целью определить текущее состояние объекта и дальнейшие пути завершения работ.

"Решение проблемы по этому объекту – это результат цельной совместной работы, где важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти. Сегодня ведутся работы по передаче квартир участникам строительства. В скором времени они смогут заселиться в свои квартиры", - отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

После того, как дольщики получат свои долгожданные квартиры, дом по адресу Сиреневый бульвар, 5 выйдет из списка долгостроев и в Прикамье останется 14 "проблемных" домов.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 г. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома.

Добавим также, что в этом году в планах у региональных властей добиться ввода в эксплуатацию восемь проблемных домов.

Другие новости по темам: проблемный объект, долгострой, минстрой, дольщики
07.02.2018 08:12 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.02.2018 16:20 Мск
В Прикамье специалисты "фронт-офиса" проконсультировали свыше двух тысяч дольщиков








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Еще один долгострой в Прикамье исключен из списка проблемных объектов
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