Защита бывшего врио премьер-министра Дагестана решила не обжаловать его арест

Защита бывшего временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова не будет обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте. Об этом сообщил адвокат экс-чиновника Руслан Сулейманов.

"Учитывая сложившуюся практику, мы приняли решение не обжаловать постановление суда", - цитирует Сулейманова РИА Новости.

Напомним, Гамидов, обвиняемый по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, арестован до 5 апреля. Такое решение принял Басманный суд Москвы. На аресте настаивало следствие, заявив, что он может скрыться.

Как сообщало Накануне.RU, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо арестованы.