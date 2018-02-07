На Ямале силовик "заморозил" земляка в камере и выкинул его тело в сугроб

В Красноселькупском районе следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему полицейскому, которому вменяют "заморозку" задержанного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

По версии следствия, в 23.50 30 декабря 2017 г. в отдел полиции села Толька участковый без каких-либо оснований и оформления документов поместил задержанного в неотапливаемую камеру. После он закрыл отделение и ушел.

В 6.00 31 декабря выяснилось, что ямалец замерз насмерть. Чтобы избежать огласки, силовик вывез тело из поселка и выкинул его в сугроб возле объездной. Там труп и нашли 18 января. Причиной смерти стало переохлаждение.

Обвиняемый арестован. Расследование продолжается.