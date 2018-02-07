Российские партии и движения объединятся в день выборов президента

Кандидаты в президенты РФ и общественные организации и движения договариваются объединить усилия по наблюдению за предстоящими выборами.

При этом сотрудничать готовы порой несовместимые по политической позиции силы. Например, представители Алексея Навального не против выдвинуть своих наблюдателей от региональных штабов Григория Явлинского, движения "Голос", "Гражданин наблюдатель" и "Сонар" не исключают сотрудничества с общественными палатами субъектов, а "Левый фронт" не исключает сотрудничества с Навальным.

По закону о выборах президента наблюдателей могут назначать зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, выдвинувшие их партии, а также "субъекты общественного контроля": федеральная и региональные общественные палаты. Также присутствовать на избирательных участках могут журналисты, получившие аккредитацию в Центризбиркоме и работающие в зарегистрированном СМИ по договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов.

Договоренности о сотрудничестве в Москве есть и с бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым, который запустил проект по наблюдению за выборами в столице, и с городскими отделениями парламентских партий, причем сразу у трех движений — "Голоса", "Гражданина наблюдателя" и "Сонара", говорит член совета "Сонара" Дмитрий Нестеров. Не исключает он и сотрудничества с общественными палатами субъектов: "От региона к региону совершенно разные ситуации. В некоторых общественных палатах говорят, что кругом враги, и учат противостоять независимым наблюдателям, но в Москве такой риторики вроде бы пока нет. Они приглашали нас на собрание, пока реального взаимодействия между нами нет, но мы не закрываем возможности для него".

В штабе Дмитрия Гудкова собираются привлечь 7 тыс. человек для того, чтобы "закрыть" все 3,5 тыс. столичных участков — наблюдателей будут обучать представители движения "Открытая Россия", сотрудники штаба господина Навального, а также движения "Голос". Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов сказал, что уже подтвердили готовность сотрудничать со штабом в "Яблоке" и "Гражданской инициативе", а с КПРФ "пока идут переговоры". "Мы не хотим навязывать наблюдателям, от кого они должны быть зарегистрированы",— сказал Обухов, отметив, что также Общественная палата Москвы заявила о готовности "принять всех".

Алексей Навальный ставит цель собрать 100 тыс. наблюдателей. Как пояснил глава его штаба Леонид Волков, своих наблюдателей они намерены "доставить на участки любым законным образом". Несколько тысяч наблюдателей будут на участках в качестве аккредитованных корреспондентов электронных СМИ, говорит он. Не отказываются в штабе Алексея Навального и сотрудничать с партиями. "Мы намерены сделать предложение региональным штабам “Яблока” и “Гражданской инициативы”. У нас разные подходы к выборам, но в наблюдении заинтересованы все. Думаю, они нам не откажут: у них не везде широкая сеть покрытия на местах, так что будет много вакансий",— сказал Волков.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сказал, что наблюдатели по линии движения будут зарегистрированы как от КПРФ, так и от Павла Грудинина, которого поддерживает организация. Не исключал Сергей Удальцов также сотрудничества со штабом Алексея Навального. "Через сайт Павла Грудинина было получено более 10 тыс. обращений от потенциальных наблюдателей",— сказал зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Коммунисты будут сотрудничать с общественными организациями, в том числе с "Национально-патриотическими силами России" и "Левым фронтом", а также разрабатывают программу для смартфонов, которая поможет наблюдателям коммуницировать между собой в день выборов.

Федеральная ОП договорилась о наблюдении с Ассоциацией юристов России, ведутся "переговоры с Российским союзом молодежи и Российским союзом сельской молодежи", рассказал член ОП Александр Точенов. "Из профессиональных наблюдателей к нам обратился корпус “За чистые выборы”. Организация “Гражданский контроль” уже активно помогает нам с обучением в регионах. Да тот же “Голос”, который критикует нашу работу, помогал с обучением наблюдателей, кажется, в Ярославской области",— сообщил он. По его словам, также ОП в регионах подписали "в среднем по два десятка соглашений с различными организациями", пишет газета "Коммерсант".