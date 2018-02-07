В Челябинске опубликован проект ликвидации Коркинского разреза

в этот день
07.02.18
06:57
В Екб.08:57
"Крик души не услышан". Суд вынес приговор по гибели юных спортсменов в ДТП
Многодетные семьи потребовали для себя особый статус
Владелец уральских заводов Абрамович просит вид на жительство в Швейцарии
Главное
На амнистию капитала отведут еще год. Эксперты сулят новый "провал"

Тема дня
"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
В Сирии сбит, предположительно, Су-25
Грудинин пообещал "устроить свой Сталинград" 18 марта
Отомстили. По местности, где погиб летчик сбитого Су-25, нанесли сокрушительный удар
Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
КПРФ: У Грудинина и его семьи нет дома в Испании
Константин Семин: Выборы – карусель, и все фигуры прикручены к полу
Совфед: Российская армия будет оснащена новейшим гиперзвуковым оружием
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 411

В Челябинске опубликован проект ликвидации Коркинского разреза
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

коркинский угольный разрез (2009) | Фото: www.skyscrapercity.com

Челябинские общественники опубликовали материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта ликвидации отработанной выработки Коркинского угольного разреза с помощью отходов производства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК) близ Челябинска.
Читайте также:

Процесс разбит на четыре этапа до 2041 года. В разрез с обогатительной фабрики по специальным пульпопроводам будет перекачано 479,3 млн м³ сгущенных хвостов, параллельно он будет заполняться поверхностными и грунтовыми водами. По мнению независимых экспертов, захоронение любых отходов потребления и производства над водоносными горизонтами противоречит федеральному законодательству и чревато попаданием опасных веществ в подземные питьевые источники. Общественники считают, что необходимо дополнительно оценить все риски проекта.

Заинтересованным лицам предлагается ознакомиться с документами с 8 февраля, в течение 30 дней, в администрациях Сосновского района, Томинского и Розинского поселений, а также в ряде других муниципальных учреждений.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду по проекту ликвидации самого большого разреза в Евразии подготовило ООО "Научно-технический центр — Геотехнология" по заказу ООО "Промрекультивация" — компании, созданной в 2017 году совместно АО "Томинский ГОК" и АО по добыче угля "Челябинская угольная компания" (ЧУК), которая сейчас находится в стадии ликвидации.

На текущий момент глубина разреза составляет 494 м, длина по поверхности 3,2 км, ширина — 2,5 км. В 2010 году комиссия по чрезвычайным ситуациям Челябинской области классифицировала разрез как потенциально опасный объект первого класса опасности из-за смещения массива горных пород и земной поверхности. Еще одна острая проблема — эндогенные пожары; так, в 2017 году в разрезе было зафиксировано три очага, пишет газета "Коммерсант".

Тем временем, челябинцы жалуются на затрудненное дыхание, стойкий запах гари и наличие химического запаха в воздухе.

Другие новости по темам: Коркинский разрез, экология
07.02.2018 05:29 Мск | Денис Линов
07:29 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинске опубликован проект ликвидации Коркинского разреза
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+