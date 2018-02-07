В Челябинске опубликован проект ликвидации Коркинского разреза

Челябинские общественники опубликовали материалы оценки воздействия на окружающую среду проекта ликвидации отработанной выработки Коркинского угольного разреза с помощью отходов производства Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК) близ Челябинска.

Процесс разбит на четыре этапа до 2041 года. В разрез с обогатительной фабрики по специальным пульпопроводам будет перекачано 479,3 млн м³ сгущенных хвостов, параллельно он будет заполняться поверхностными и грунтовыми водами. По мнению независимых экспертов, захоронение любых отходов потребления и производства над водоносными горизонтами противоречит федеральному законодательству и чревато попаданием опасных веществ в подземные питьевые источники. Общественники считают, что необходимо дополнительно оценить все риски проекта.

Заинтересованным лицам предлагается ознакомиться с документами с 8 февраля, в течение 30 дней, в администрациях Сосновского района, Томинского и Розинского поселений, а также в ряде других муниципальных учреждений.

Материалы оценки воздействия на окружающую среду по проекту ликвидации самого большого разреза в Евразии подготовило ООО "Научно-технический центр — Геотехнология" по заказу ООО "Промрекультивация" — компании, созданной в 2017 году совместно АО "Томинский ГОК" и АО по добыче угля "Челябинская угольная компания" (ЧУК), которая сейчас находится в стадии ликвидации.

На текущий момент глубина разреза составляет 494 м, длина по поверхности 3,2 км, ширина — 2,5 км. В 2010 году комиссия по чрезвычайным ситуациям Челябинской области классифицировала разрез как потенциально опасный объект первого класса опасности из-за смещения массива горных пород и земной поверхности. Еще одна острая проблема — эндогенные пожары; так, в 2017 году в разрезе было зафиксировано три очага, пишет газета "Коммерсант".

Тем временем, челябинцы жалуются на затрудненное дыхание, стойкий запах гари и наличие химического запаха в воздухе.