В Екатеринбурге суд лишил мандата одного из депутатов городской думы

Ленинский райсуд Екатеринбурга частично удовлетворил иск прокуратуры, оспаривавшей решение городской думы о сохранении мандатов депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина.

В надзорном ведомстве требовали лишить их полномочий за "самые злостные нарушения" при заполнении деклараций о доходах. В результате суд согласился, что Смирнов должен быть лишен мандата. Прокуратура оспаривала отказ гордумы лишить Владимира Смирнова и Михаила Гаранина мандатов из-за существенных нарушений при подаче деклараций о доходах. По данным прокуратуры, Смирнов не указал в декларации три квартиры и парковочное место. Михаил Гаранин не указал информацию о зарубежном банковском счете и доход в размере 660 тыс. руб., полученный от Думы. Смирнов ранее утверждал, что получил квартиры в счет займа другу и не владеет информацией об их состоянии. Гаранин пояснял, что счет не указал, так как он давно закрыт. Гордума злого умысла в их действиях не увидела.

В итоге суд частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал думу Екатеринбурга досрочно лишить полномочий депутата Владимира Смирнова, который был избран на довыборах в марте 2017 года. Аналогичные требования в отношении господина Гаранина суд отклонил.

Смирнов и Гаранин на заседании отсутствовали, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 февраля на заседании Ленинского районного суда депутаты также отсутствовали.