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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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В Екатеринбурге суд лишил мандата одного из депутатов городской думы
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Ленинский райсуд Екатеринбурга частично удовлетворил иск прокуратуры, оспаривавшей решение городской думы о сохранении мандатов депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина.
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В надзорном ведомстве требовали лишить их полномочий за "самые злостные нарушения" при заполнении деклараций о доходах. В результате суд согласился, что Смирнов должен быть лишен мандата. Прокуратура оспаривала отказ гордумы лишить Владимира Смирнова и Михаила Гаранина мандатов из-за существенных нарушений при подаче деклараций о доходах. По данным прокуратуры, Смирнов не указал в декларации три квартиры и парковочное место. Михаил Гаранин не указал информацию о зарубежном банковском счете и доход в размере 660 тыс. руб., полученный от Думы. Смирнов ранее утверждал, что получил квартиры в счет займа другу и не владеет информацией об их состоянии. Гаранин пояснял, что счет не указал, так как он давно закрыт. Гордума злого умысла в их действиях не увидела.

В итоге суд частично удовлетворил иск прокуратуры и обязал думу Екатеринбурга досрочно лишить полномочий депутата Владимира Смирнова, который был избран на довыборах в марте 2017 года. Аналогичные требования в отношении господина Гаранина суд отклонил.

Смирнов и Гаранин на заседании отсутствовали, пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 февраля на заседании Ленинского районного суда депутаты также отсутствовали.

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07.02.2018 04:07 Мск | Денис Линов
06:07 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.02.2018 08:37 Мск
Гаранина - нет, Смирнов в командировке: в Екатеринбурге опять объявили перерыв в деле о лишении мандатов депутатов гордумы








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В Екатеринбурге суд лишил мандата одного из депутатов городской думы
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