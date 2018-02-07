Таяние ледников может обернуться глобальным отравлением ртутью

Специалисты Геологической службы США пришла к выводу о том, что вечная мерзлота – самый большой резервуар ртути на Земле.

Потепление климата может "выпустить на волю" смертельно опасный элемент. С 2004 по 2012 год авторы исследования пробурили на Аляске 13 скважин в вечной мерзлоте и измерили содержание в полученных образцах ртути. Как выяснилось, грунт районов вечной мерзлоты Северного полушария хранит почти в два раза больше ртути, чем все остальные почвы, океан и атмосфера вместе взятые.

Непосредственно в мерзлоте заморожена 793±461 тыс. т этого вещества - в 10 раз больше всех антропогенных выбросов ртути за последние 30 лет, если судить по оценкам выбросов с 2016 года.

По словам специалистов, внушительные запасы этого металла накоплены в северных широтах за эпохи, прошедшие с последнего ледникового периода.

Так, как в результате глобального потепления вечная мерзлота тает, это чревато тем, что копившийся тысячелетиями яд будет быстро высвобождаться, попадать в воду, пищу и атмосферу и разноситься воздушными потоками по всей Земле, сообщают Вести.ru.