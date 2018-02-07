Минфин США не планирует вводить запрет на покупку российских ОФЗ

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что американские власти не собираются вводить санкции против госдолга Росии.

"Мы собираемся вводить отдельные санкции против "плохих" лиц и компаний вместо санкций против госдолга", — заявил министр. Ранее Bloomberg опубликовало доклад американского Минфина о последствиях, к которым могут привезти американские санкции против российских облигаций федерального займа.

В ведомстве пришли к выводу, что запрет на покупку новых выпусков ОФЗ окажет давление на российскую экономику, но в итоге приведет к ответным мерам России против интересов США. В документе отмечалось, что подобные санкции, учитывая "размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках", приведут к "негативному побочному эффекту на глобальных финансовых рынках", сообщает РБК.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.