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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
07.02.2018 03:38 Мск (05:38 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Минфин США не планирует вводить запрет на покупку российских ОФЗ
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Россия США (2013) | Фото:

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что американские власти не собираются вводить санкции против госдолга Росии.
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"Мы собираемся вводить отдельные санкции против "плохих" лиц и компаний вместо санкций против госдолга", — заявил министр. Ранее Bloomberg опубликовало доклад американского Минфина о последствиях, к которым могут привезти американские санкции против российских облигаций федерального займа.

В ведомстве пришли к выводу, что запрет на покупку новых выпусков ОФЗ окажет давление на российскую экономику, но в итоге приведет к ответным мерам России против интересов США. В документе отмечалось, что подобные санкции, учитывая "размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках", приведут к "негативному побочному эффекту на глобальных финансовых рынках", сообщает РБК.

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.

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07.02.2018 03:38 Мск | Денис Линов
05:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.02.2018 02:39 Мск
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Минфин США не планирует вводить запрет на покупку российских ОФЗ
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