Собчак сообщила, почему не получится отдать Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак, выступая в американском институте CSIS в рамках своего визита в США, затронула ряд резонансных вопросов, среди которых - принадлежность Крыма.

По словам Собчак, большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Как считает кандидат, решение вопроса полуострова должно происходить через референдумы в России и на Украине.

Еще одна тема - "кремлевский доклад", который Собчак назвала "прекрасным стартом". "Я разделяю ваше беспокойство по поводу происходящего в России", — сказала она, говоря об этом списке. При этом ранее Собчак говорила, что список не совсем справедливый. Телеведущая также отметила, что антироссийские санкции не приведут к коллапсу российской экономики, однако не исключила, что от ограничительных мер пострадают "некоторые богатые люди", при этом "обычные люди продолжат жить", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, кандидат в президенты России Ксения Собчак в феврале посетит США, она планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Джорджтаунском университете и попасть на Национальный молитвенный завтрак, который традиционно посещают президенты Штатов.