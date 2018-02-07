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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Новости
07.02.2018 02:39 Мск (04:39 Екб)
экономика | В России | За рубежом
"Кремлевский доклад" в действии: российские олигархи столкнулись с проблемами
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коллаж, кремлевский доклад, Владимир Путин, олигархи, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Российские олигархи, которых Минфин США поместил в "кремлевский доклад", стали сталкиваться с первыми проблемами.
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По сообщению агентства Bloomberg, один из российских бизнесменов на условиях анонимности рассказал, что уже ощущает трудности. По его словам, в настоящее время нет уверенности в том, что сделка с иностранцами, которую олигарх обсуждает уже несколько месяцев, будет доведена до завершения. Еще один бизнесмен из списка признался, что попадание в "кремлевский доклад" уже сильно отразилось на его репутации в деловых кругах.

Например, консалтинговая компания Financial Integrity Network посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям настороженно относиться ко всем, кто попал в список американского Минфина. Как настаивает американская компания, эти персоны "политически уязвимые" и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и влияния. После этого банки поставили все транзакции россиян из списка на особый контроль, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.

При этом эксперты Накануне.RU обратили внимание, что в "кремлевском списке" нет руководителя государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который не занимает официальных должностей, но считается близким другом Путина.



Развитие сюжета: Ранее 07.02.2018 03:38 Мск
Минфин США не планирует вводить запрет на покупку российских ОФЗ

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07.02.2018 02:39 Мск | Денис Линов
04:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.02.2018 10:03 Мск
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Ранее 30.01.2018 16:26 Мск
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"Кремлевский доклад" в действии: российские олигархи столкнулись с проблемами
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