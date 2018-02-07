"Кремлевский доклад" в действии: российские олигархи столкнулись с проблемами

Российские олигархи, которых Минфин США поместил в "кремлевский доклад", стали сталкиваться с первыми проблемами.

По сообщению агентства Bloomberg, один из российских бизнесменов на условиях анонимности рассказал, что уже ощущает трудности. По его словам, в настоящее время нет уверенности в том, что сделка с иностранцами, которую олигарх обсуждает уже несколько месяцев, будет доведена до завершения. Еще один бизнесмен из списка признался, что попадание в "кремлевский доклад" уже сильно отразилось на его репутации в деловых кругах.

Например, консалтинговая компания Financial Integrity Network посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям настороженно относиться ко всем, кто попал в список американского Минфина. Как настаивает американская компания, эти персоны "политически уязвимые" и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и влияния. После этого банки поставили все транзакции россиян из списка на особый контроль, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 30 января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад", представляющий из себя список высокопоставленных российских чиновников и олигархов, близких к президенту Владимиру Путину. В списке - 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 российских олигархов.

При этом эксперты Накануне.RU обратили внимание, что в "кремлевском списке" нет руководителя государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который не занимает официальных должностей, но считается близким другом Путина.