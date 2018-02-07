Землетрясение на Тайване: сотни пострадавших

На Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5.

Количество пострадавших в результате подземного толчка в городе Хуалянь выросло до 202 человек.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения погибли два человека, пострадали 114. Землетрясение вызвало серьезные разрушения - как минимум пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, среди них один отель. В гостинице оказались заблокированы постояльцы, 116 из них уже удалось эвакуировать.

В результате стихийного бедствия были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, а более 500 домов оказались без электроснабжения, сообщает РИА "Новости".

Между тем, МИД РФ не располагает информацией о пострадавших в результате землетрясения россиянах. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на острове, сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.