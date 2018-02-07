Стало известно, сколько миллионов заработал Путин за 6 лет

Общая сумма доходов президента России Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 млн руб.

Как следует из декларации главы государства, основной источник доходов Путина - президентская зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках. Как передает корреспондент Накануне.RU, у президента РФ открыто 13 банковских счетов на общую сумму 13 млн 824 тыс. 389,84 руб. Также ему принадлежат 230 акций банка "Санкт-Петербург".

Из недвижимого имущества у Путина квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 и 18 кв. м соответственно. Кроме того, в бессрочном пользовании у президента квартира в Москве площадью 153,7 кв. м.

Президент России имеет два автомобиля ГАЗ-М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Ниву" 2009 года выпуска и прицеп "Скиф" 1987 года выпуска.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем ранее кандидат на выборы президента РФ, действующий глава государства Владимир Путин получил в ЦИК удостоверение зарегистрированного кандидата.