Сирийские террористы поссорились из-за тела погибшего российского летчика

Действующие на территории Сирии террористические группировки поссорились из-за выдачи тела российского пилота Романа Филипова.

Запрещенная в России группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джабхат ан-Нусра"), через свое новостное агентство "Иба" заявила, что бандиты из группировки "Файлак аш-Шам" выкрали тело пилота и передали турецким военным. Как уверяют террористы, они планировали обменять убитого россиянина на заключенных соратников.

Террористы назвали конкурентов "агентами Турции и предателями" и пообещали обратиться в шариатский суд.

6 февраля тело летчика Романа Филипова было возвращено в Россию. Это стало возможным благодаря усилиям Москвы и Анкары. В операции были задействованы российские военные разведчики и их турецкие коллеги, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.