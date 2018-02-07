Компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету

Частная американская компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.

Запуск состоялся в 23:45 мск с пускового комплекса Космического центра Кеннеди во Флориде. Боковые разгонные блоки успешно вернулись на Землю, однако судьба центрального, который должен был сесть на плавучую платформу, остается неизвестной.

В SpaceX говорят, что Falcon - мощнейшая в мире ракета. Ее максимальная грузоподъемность около 64 т, на Марс ракета сможет доставить около 17 т груза.

Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту глава компании Илон Маск назвал крайне малой.

В случае успеха этого проекта в текущем году планируются еще два пуска Falcon Heavy. Стоимость запуска сверхтяжелой ракеты оценивается в $90-120 млн, сообщает Lenta.ru.