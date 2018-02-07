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07.02.2018 15:17 Мск (17:17 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
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Протесты у якиманского муниципального собрания (2018) | Фото: http://komros.info

Замоскворецкий суд Москвы признал незаконным и отменил решение депутатов муниципального округа Якиманка, которые инициировали референдум по шести вопросам, в том числе о переносе памятника Ленину с Калужской площади и установке на его месте монумента в честь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Совмещение президентских выборов с местными референдумами давно рассматривалось как один из возможных способов повышения явки 18 марта. И неделю назад мундепы попытались инициировать такой плебисцит. Интересно, что мероприятие инициировал не орган, подконтрольный партии власти, а совет, преимущественно состоящий из представителей либеральной оппозиции. На прошедших осенью муниципальных выборах "Яблоко" получило 11,7% и провело в муниципальные собрания около 200 депутатов. В Якиманском совете из 12 депутатов 11 представляют либеральный блок Гудкова, а "Единую Россию" – один человек.

Попытка обсудить перенос памятника Ленину на заседании совета переросла в столкновения между либеральными депутатами и левыми активистами. Скандальное мероприятие посетил даже кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. В итоге, несмотря на протесты, депутаты-либералы проголосовали за проект референдума. Это решение опротестовала прокуратура. И сегодня суд отменил его, сообщает ТАСС.

Памятник Ленину на Калужской площади(2018)|Фото: www.panoramio.com

Секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии Дарья Митина рассказала Накануне.RU, что протест в якиманском муниципальном собрании не был пиар-акцией "Коммунистов России": "Я, например, не из КР, а из ОКП, я просто подняла эту тему в блогах, там очень много было разных комментариев, большой диалог развился, люди стали подключаться, и я решила сама посмотреть, чем там всё дело кончится. Плюс там ещё много местных жителей, просто беспартийных, якиманских, которые, я так понимаю, завсегдатаи этих заседаний, которые этих депутатов знают в лицо и у них уже какие-то застарелые к ним вопросы. Компания была разношёрстной, хотя вместе с Сурайкиным там пришло энное количество его активистов. Понятно, что упускать этот момент в нынешней предвыборной кампании может только КПРФ. От них никого не было", – поясняет она.

Она напомнила, что вопрос с монументом – даже не районного и не городского уровня, ведь это памятник федерального значения, он находится в ведении Министерства культуры. "Мне кажется, что любой москвич здесь должен как-то проявить своё отношение. Собственно говоря, так и получилось", – считает Дарья Митина.

Максим Сурайкин на заседании якиманского муниципального сбрания(2018)|Фото: http://komros.info

Протестующие у якиманского муниципального собрания(2018)|Фото: http://komros.info

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07.02.2018 15:17 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:17 Екб


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Суд "заблокировал" референдум мундепов Якиманки по памятнику Ленину
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