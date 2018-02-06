Ростех и Renault обсуждают смену президента концерна "АвтоВАЗ"

Акционеры концерна "АвтоВАЗ" - Ростех и Renault - заявили о смене президента автомобильной компании, однако подходящей кандидатуры на место действующего главы Николя Мора пока нет, об этом пишет РБК со ссылкой на заявление генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.



"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение", - отметил Чемезов.