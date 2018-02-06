В Дамаске в здание торгового представительства РФ при обстреле попала мина

В здание торгового представительства России в сирийском Дамаске попала 120-миллиметровая мина, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Обстрел произошел в 16.00 по местному времени 6 февраля. Известно, что жертв и пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что зданию нанесен серьезный материальный ущерб. Дипломаты выступили с осуждением этой атаки.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 5 февраля минометному обстрелу подвергся квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска, где были размещены два пункта раздачи гуманитарной помощи от межрелигиозной делегации из России - два человека погибли и как минимум трое получили ранения.