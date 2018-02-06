Погибшего в Сирии летчика Романа Филипова по просьбе семьи похоронят в Воронеже

Российского лётчика ВКС РФ Романа Филипова похоронят со всеми воинскими почестями в Воронеже по просьбе семьи, его тело уже доставлено на подмосковный аэродром Чкаловский, пишут "Известия".

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил пилоту "Су-25" звание Героя России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.