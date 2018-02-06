Новость о том, что певица Юлия Савичева возьмет под опеку детей из курганского детдома оказалась фейком

Известная российская певица Юлия Савичева никогда не обращалась в органы опеки Зауралья с просьбой взять детей из детдома, об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Родительского всероссийского сопротивления".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Савичева после того, как сама летом прошлого года стала мамой, хочет взять под опеку двоих детей из одного из детских домов Кургана. Однако в отделе опеки и попечительства области сообщили, что никто не собирается передавать детей в семью артистки.

Сама Савичева пока никак не комментирует данную информацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, певица в интервью журналу "Hello!" сообщила о том, что шесть лет назад она начала посещать детские дома и дарить малышам подарки, однако такая благотворительность артистки была неизвестна широкой публике.