Целенаправленная волокита или юридическая безграмотность? Почему "Солидарность" "затягивает" процесс

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила сегодня так и не смог поставить точку в разбирательствах по иску НПС «Солидарность» против корпорации «Уралвагонзавод», передает корреспондент Накануне.RU .

Напомним, история, которой профактивисты пытаются придать "громкое" звучание, длится с октября прошлого года. Суть претензии состоит в том, чтобы признать незаконным пересмотр расценок на оплату труда 25 работников участка литейного цеха. Заявлена в документе и компенсация морального вреда.

Требования истцов не малые, но в суде требуется аргументировать - уже не в первый раз подчеркнула сегодня судья Марина Каракаш. Пока вместо работы с фактами, председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров предпочел просто сменить саму судью. Якобы, по причине ее предвзятости. Доказать факт «необъективности» судьи у Димитрова не получилось - ни устно, ни документально. Бумаги об отводе Каракаш «Солидарность» подготовила только для юристов «Уралвагонзавода и представителя правосудия. Истцы, которые опять пришли на заседание не в полном составе (22 из 25) никаких копий уведомлений о замене Каракаш не получали. В устных показаниях Димитров также не смог четко, а главное – юридически грамотно обосновать свою позицию.

И отвода судьи не получилось. Правда, получилось «оттянуть» время. Судя по всему, в этот раз Димитров выбрал именно такую тактику ведения процесса. Как рассказали Накануне.RU участники процесса, на вопрос судьи - в чем, собственно, необоснованность норм и почему УВЗ должен провести перерасчет выплат, представитель «Солидарности» только долго и несколько путано говорил о Трудовом кодексе. Перечислял статьи и пункты, которые , на взгляд наблюдателей, мало имели отношения к конкретно рассматриваемому вопросу. После нескольких попыток Димитров вынужден был заявить суду, что «на этой стадии он не может пояснить, суть вопроса».

Возникли проблемы у Димитрова и с доказательной базой о необоснованности новых норм труда. Расчетные листки заводчан, которые профсоюз должен был предоставить еще на предыдущем заседании, опять оказались не готовы. Делать вывод о нарушении прав истцов на основании представленных ранее документов – невозможно, пояснила судья. Суду требуется серьезная доказательная база.

Истцам же понадобится ,судя по всему, еще и моральная выдержка, к которой заводчане оказались совсем не готовы. Каждый вопрос судьи ставил людей в тупик. Они не могли толком объяснить правосудию - какой именно моральный вред получили от пересмотра расценок на оплату труда. Доводы вроде «стресс», «я получаю меньше жены», или «плачу ипотеку и деньги не лишние» суд оставил без внимания. Юриспруденция требует подтверждения фактов – нужны справки и доказательства.

С доказательствами у НПО «Солидарность» пока что не очень получается, не задалось как-то с самого начала. Похоже, представители профсоюза не только не проинструктировали своих подопечных о тактике и стратегии выступлений, но и не рассказали заводчанам об элементарных правилах поведения в суде. Мало кто из присутствующих вставал, общаясь с судьей. В итоге – слезы, разочарования и уже явно – реальный стресс от поведения тех, кто должен был защищать их интересы. Некомпетентность – в обмен на доверие (учитывая, что многие пришли на слушания с ночных смен или больничных) – явно не равноценно.

Юристы «Уралвагонзавода», напротив, выглядели убедительно. В качестве свидетеля выступил главный металлург корпорации Хакимжан Байков, отвечал на вопросы судьи и истцов. Представитель завода аргументированно рассказал о том, как и почему нормы расценок были приняты правомерно, что все изменения соответствуют закону.

Суд заседал восемь часов. Но так и не смог выслушать всех. Новое слушание назначено на завтра.