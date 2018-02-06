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"Падение фондовых рынков может стать началом новой волны финансового кризиса" Вчерашнее падение индексов американских фондовых бирж стало рекордным с 2011 г. Снижение продемонстрировали также и азиатские биржи, в частности, японский Topix. Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов в беседе с Накануне.RU рассказал, что нынешний обвал может быть спровоцирован не только экономическими, но и политическими причинами.
06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Они стоят среди нас, будто сейчас готовые в бой…" Номинация Накануне.RU в поэтическом конкурсе После того, как в Бундестаге ямальский школьник Коля назвал немецких оккупантов времен Великой Отечественной войны невинными жертвами, в нашей стране заговорили не только об образовании, но и об истории, памяти и культуре в целом. Однако тот подросток оказался одним из немногих – как показал конкурс "Горю поэзии огнем", подрастающее поколение в большинстве своем чтит подвиги предков и современников.
06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Целенаправленная волокита или юридическая безграмотность? Почему "Солидарность" "затягивает" процесс
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суд по ДТП 4.12.2016, зал судебных заседаний (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила сегодня так и не смог поставить точку в разбирательствах по иску НПС «Солидарность» против корпорации «Уралвагонзавод», передает корреспондент Накануне.RU .

Напомним, история, которой профактивисты пытаются придать "громкое" звучание, длится с октября прошлого года. Суть претензии состоит в том, чтобы признать незаконным пересмотр расценок на оплату труда 25 работников участка литейного цеха. Заявлена в документе и компенсация морального вреда.

уралвагонзавод, суд, профсоюз солидарность,(2018)|Фото:пресс-служба УВЗ

Требования истцов не малые, но в суде требуется аргументировать - уже не в первый раз подчеркнула сегодня судья Марина Каракаш. Пока вместо работы с фактами, председатель независимого профсоюза «Солидарность» Алексей Димитров предпочел просто сменить саму судью. Якобы, по причине ее предвзятости. Доказать факт «необъективности» судьи у Димитрова не получилось - ни устно, ни документально. Бумаги об отводе Каракаш «Солидарность» подготовила только для юристов «Уралвагонзавода и представителя правосудия. Истцы, которые опять пришли на заседание не в полном составе (22 из 25) никаких копий уведомлений о замене Каракаш не получали. В устных показаниях Димитров также не смог четко, а главное – юридически грамотно обосновать свою позицию.

уралвагонзавод, суд, профсоюз солидарность,судья каракаш(2018)|Фото:пресс-служба УВЗ

И отвода судьи не получилось. Правда, получилось «оттянуть» время. Судя по всему, в этот раз Димитров выбрал именно такую тактику ведения процесса. Как рассказали Накануне.RU участники процесса, на вопрос судьи - в чем, собственно, необоснованность норм и почему УВЗ должен провести перерасчет выплат, представитель «Солидарности» только долго и несколько путано говорил о Трудовом кодексе. Перечислял статьи и пункты, которые , на взгляд наблюдателей, мало имели отношения к конкретно рассматриваемому вопросу. После нескольких попыток Димитров вынужден был заявить суду, что «на этой стадии он не может пояснить, суть вопроса».

правосудие суд фемида приговор(2011)|Фото: Накануне.ru

Возникли проблемы у Димитрова и с доказательной базой о необоснованности новых норм труда. Расчетные листки заводчан, которые профсоюз должен был предоставить еще на предыдущем заседании, опять оказались не готовы. Делать вывод о нарушении прав истцов на основании представленных ранее документов – невозможно, пояснила судья. Суду требуется серьезная доказательная база.

Истцам же понадобится ,судя по всему, еще и моральная выдержка, к которой заводчане оказались совсем не готовы. Каждый вопрос судьи ставил людей в тупик. Они не могли толком объяснить правосудию - какой именно моральный вред получили от пересмотра расценок на оплату труда. Доводы вроде «стресс», «я получаю меньше жены», или «плачу ипотеку и деньги не лишние» суд оставил без внимания. Юриспруденция требует подтверждения фактов – нужны справки и доказательства.

уралвагонзавод, суд, профсоюз солидарность,(2018)|Фото:пресс-служба УВЗ

С доказательствами у НПО «Солидарность» пока что не очень получается, не задалось как-то с самого начала. Похоже, представители профсоюза не только не проинструктировали своих подопечных о тактике и стратегии выступлений, но и не рассказали заводчанам об элементарных правилах поведения в суде. Мало кто из присутствующих вставал, общаясь с судьей. В итоге – слезы, разочарования и уже явно – реальный стресс от поведения тех, кто должен был защищать их интересы. Некомпетентность – в обмен на доверие (учитывая, что многие пришли на слушания с ночных смен или больничных) – явно не равноценно.

уралвагонзавод, суд, профсоюз солидарность,(2018)|Фото:пресс-служба УВЗ

Юристы «Уралвагонзавода», напротив, выглядели убедительно. В качестве свидетеля выступил главный металлург корпорации Хакимжан Байков, отвечал на вопросы судьи и истцов. Представитель завода аргументированно рассказал о том, как и почему нормы расценок были приняты правомерно, что все изменения соответствуют закону.

Суд заседал восемь часов. Но так и не смог выслушать всех. Новое слушание назначено на завтра.

Другие новости по темам: уралвагонзавод, суд, профсоюз солидарность, нормы расценок труда
06.02.2018 19:01 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
21:01 Екб


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Целенаправленная волокита или юридическая безграмотность? Почему "Солидарность" "затягивает" процесс
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