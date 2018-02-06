Министр обороны США призвал расширять контакты с российскими военными

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал расширять контакты с российскими военнослужащими. Об этом он сказал на слушаниях в Конгрессе США, передает МИА "Россия сегодня".

"Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями России. Я бы назвал их операционными контактами", - отметил министр.

В частности, они касаются и борьбы с терроризмом, и ситуации вокруг КНДР, отметил Мэттис.

"Но мы должны больше контактировать с русскими", - заявил глава Минобороны США.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стали известны подробности "Обзора ядерной политики", опубликованного Министерством обороны США. В нем в то числе сказано, что "США не хотят считать ни Россию, ни Китай своими противниками и стараются поддерживать стабильные отношения с обеими странами".