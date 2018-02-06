Путин получил от ЦИК удостоверение зарегистрированного кандидата на выборы президента

Кандидат на выборы президента РФ, действующий глава государства Владимир Путин получил в ЦИК удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту", - сообщил представитель Кремля.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Центральная избирательная комиссия проверила документы самовыдвиженца Владимира Путина и зарегистрировала его в качестве кандидата на предстоящие в марте президентские выборы.

Путин сдал в ЦИК более 314 тысяч подписей при необходимом минимуме 300 тыс. (но не более 315 тыс.), из них 232 оказались не соответствующими требованиям. Всего в регионах было собрано около 1,6 млн подписей в поддержку кандидата. Путин сдал документы в Центризбирком 29 января.