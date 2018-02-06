Киев предложил Аксенову "сдаться следствию"

Заседающий в Киеве "прокурор Крыма" Александр Удовиченко обратился к главе Республики Крым Сергею Аксенову с предложением сдаться следствию. Об этом Удовиченко написал в Facebook.

Он также пообещал, что "добровольное явка и содействие следствию может положительно повлиять на сроки его заключения и условия пребывания наказания".

Ранее Аксенов заявил, что киевская "прокуратура Крыма" - "это, по сути, стая провокаторов в прокурорских мундирах, чьи услуги оплачивают украинские налогоплательщики".

Примечательно также, что, согласно последним данным американского опроса, тема воссоединения Крыма с Россией, которой в украинских СМИ отводится одно из центральных мест, беспокоит только 1% украинцев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 февраля Киев начал уголовное производство в связи с поездкой немецких политиков в Крым.