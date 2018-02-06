Бывший врио главы правительства Дагестана арестован до 5 апреля

Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, обвиняемый по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, арестован до 5 апреля. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 апреля", - огласила решение судья Елена Ленская.

На аресте Гамидова настаивало следствие, заявив, что он может скрыться от суда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову.

Отметим, кандидатом на пост премьера Дагестана стал министр экономики Татарстана Артем Здунов.