Путин присвоил пилоту сбитого в Сирии Су-25 звание Героя России

Майору Роману Филипову, пилоту сбитого в Сирии Су-25, посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Напомним, 3 февраля во время вылета на боевое задание в провинции Идлиб ракетой с земли был сбит самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, но он попал на захваченную боевиками территорию. Офицер принял бой и отстреливался, пока ситуация не стала безнадежной, а затем подорвал себя гранатой. Район был сразу обложен мощными ударами ракет "Калибр", удалось ликвидировать не менее трех десятков террористов.