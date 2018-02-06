В Москве из-за снегопадов на четверть увеличился пассажиропоток в "аэроэкспрессах"

Около 89 тыс. человек воспользовались услугами "Аэроэкспресса" с 3 по 5 февраля из-за снегопадов в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В среднем, как отмечается, количество пассажиров, выбравших аэроэкспресс во время ухудшения погодных условий, выросло в среднем на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Несмотря на увеличение пассажиропотока, работа компании велась в штатном режиме, перегруженности поездов зафиксировано не было", - говорится в сообщении. В компании призывают пользоваться таким способом поездки в аэропорты Москвы с учетом последствий снегопада.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в российской столице и области, а также ряде центральных регионов РФ продолжают бороться с последствиями сильнейших снегопадов.

Ранее стало известно, что всего со вчерашнего дня в Москве выпало 45 сантиметров снега, то есть больше месячной февральской нормы. Этот снегопад охарактеризовали как самый сильный за последние 100 лет.