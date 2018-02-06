87 рублей с человека. Жители Магнитогорска пожаловались в УФАС на рост тарифов на вывоз ТКО

Министерство экологии Челябинской области будет добровольно исполнять предписание УФАС о внесении изменений в конкурсную документацию по выбору регоператора по обращению с ТКО для Челябинского кластера. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя УФАС Елена Рысева, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в январе УФАС признало обоснованными жалобы волгоградских компаний на действия областного минэкологии при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера и предписало ведомству внести изменения в конкурсную документацию.

"Вчера поступила информация о том, что минэкологии добровольно будет исполнять выданное предписание, не обжалуя его в установленном порядке. В течение двух-трех дней антимонопольный орган проанализирует эту работу, потому что очень много нужно внести изменений", - рассказала Елена Рысева.

Напомним, в Магнитогорске уже выбрали регионального оператора по обращению с ТКО и установили тариф на вывоз и обращение с ТКО. Однако это привело к увеличению цен. В связи с этим в антимонопольный орган стали поступать жалобы от горожан.

"Сфера ТКО выведена из сферы жилищных услуг, и поэтому требования законодательства о не росте платежей граждан на эту сферу не распространяются. Планируется, что эта реформа должна быть завершена до 1 января 2019 года. С этого момента население РФ должно уже платить по новым правилам, по новым тарифам, которые утвердят регуляторы", - отмечает она.

В Магнитогорске тариф составил с одного проживающего в многоквартирном доме 87 рублей в месяц с учетом НДС.

"Мы проанализировали цены в других регионах, где прошли конкурсные отборы, цена по магнитогорскому кластеру не выше, чем в других субъектах РФ. Не только у нас будет значительный рост на эту услугу, но и по все России. И как гражданам это можно будет компенсировать, это нужно решать органам власти", - отметила руководитель УФАС Анна Козлова.

В полномочия Челябинского УФАС не входит пересмотр тарифа, в связи с этим заявления граждан были направлены в Центральный аппарат ФАС России.

Какой будет тариф по Челябинскому кластеру в настоящий момент неизвестно. Однако УФАС постаралось исключить из конкурсной документации все условия, которые могли бы привести к росту тарифа.

"Когда мы рассматривали жалобу по Челябинскому кластеру, мы постарались из конкурсной документации исключить все, что могло привести к увеличению тарифа, потому что были очень большие штрафные санкции за каждый "чих", что естественно было бы заложено в стоимость. Мы постарались вычистить все что возможно, в том числе обеспечение заявки должно быть 5%, а у нас было включено 15%. Мы постарались все это убрать, для того, чтобы сделать минимальным тариф. По Магнитогорску мы не вторгались, естественно условия конкурсного отбора были примерно такие же и все санкции вошли в тариф. Поэтому мы можем предполагать, что по Челябинску за счет не включения этих расходов, можно надеяться на адекватный тариф", - считает Анна Козлова.