В Башкирии экс-полицейский обвиняется в краже земельных участков на 6 млн рублей

В Башкирии бывший полицейский, участвовавший в краже земельных участков, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

По версии следствия, сотрудник полиции незаконно предоставил своей жене право собственности на земельный участок 15 соток в Уфимском районе, а также обеспечил незаконное выделение 32 гражданам около 120 га сельскохозяйственной земли, расположенных в деревне Нурлино Уфимского района, которые в последующем были оформлены на его близких родственников и друзей.

В результате местному бюджету причинен ущерб в размере более 6 млн руб.

Экс-полицейский уволен из органов внутренних дел и заключен под стражу.