В Челябинске несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В Челябинске из-за коммунальной аварии 11 домов остались без водоснабжения.

Сроки устранения аварии пока неизвестны, сообщили Накануне.RU в МУП ПОВВ.

От водоснабжения отключены дома по следующим адресам :

- ул. Плеханова, 14, 16, 19, 21, 27

- ул. Свободы, 147, 149, 151, 151А, 153

- ул. Российская, 220А.

У домов расположились цистерны, организован подвоз воды. Временное водоснабжение будет функционировать в утренние часы с 6.00 до 8.00 для того, чтобы люди смогли спокойно собраться на работу.