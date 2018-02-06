Киев готовит обращение к "мировому сообществу" из-за президентских выборов в Крыму

Украина будет на международном уровне ставить вопрос незаконности выборов президента России в Крыму, в частности в ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО. Об этом сказала первый вице-спикер рады Ирина Геращенко в интервью парламентской газете "Голос Украины".

По ее словам, вопрос будет подниматься в ПАСЕ на апрельской сессии и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ. При этом она подчеркнула, что Россия "пытается вернуться" в ПАСЕ, чему Украина обязательно должна противостоять.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в Совете Европы есть указание противодействовать Украине, так как из-за отсутствия взносов России сотрудникам организации не повышают зарплату.

Тем временем Верховная рада готовит обращение к "мировому сообществу" по поводу президентских выборов в Крыму, заявил с трибуны парламента депутат Максим Бурбак.

Примечательно, что, согласно последним данным американского опроса, воссоединение Крыма с Россией беспокоит только 1% украинцев.