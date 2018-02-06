Северокорейская делегация прибыла в Южную Корею. Не обошлось без провокаций

Северокорейский паром прибыл в Южную Корею, доставив делегацию из 140 человек.

Как передаёт издание The Korea Herald, заход в южнокорейские порты для судов КНДР запрещён законодательно, однако на этот раз было сделано исключение. Паром сопровождали два южнокорейских буксира и сторожевик.

Некоторые демонстранты-консерваторы попытались при этом сжечь флаги КНДР и портреты Ким Чен Ына, но были остановлены полицией.

Сообщается, что Республика Корея обеспечит парому из КНДР обеспечит топливо, еду и электроэнергию.