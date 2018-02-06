В коттеджном поселке "Бухта Квикс" барда Новикова произошел пожар

Сегодня около 15.00 в коттеджном поселке "Бухта Квинс", строительством которого занимался бард, худрук уральского Театра эстрады Александр Новиков, случился пожар. Жители поселка оперативно среагировали и пожар удалось потушить в течении полутора часов.

"Мне сообщила моя пайщица, сказала, что пожар в "Бухте". Об этом она узнала от своей знакомой, которая проезжала мимо и сняла видеоролик. Она и вызвала пожарных. Потом ролик отправили мне, я испугалась, что вдруг горит мой дом", – сообщила председатель ПЖСК "Бухта Квинс" Зиля Булатова.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что загорелось строящееся двухэтажное здание с мансардой на улице Изоплитной.

"В 15.10 нам поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара было задействовано 15 человек и 6 единиц техники. В 16.40 пожар был потушен. Информации о пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что недавно было передано в суд дело о хищении денег пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".