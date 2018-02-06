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06.02.2018
экономика  |  добавить комментарий
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06.02.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Крик души так и не услышан Сегодня в Ханты-Мансийске огласили приговор по резонасному делу о ДТП 4 декабря 2016 года. Страшная трагедия произошла на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Тогда погибли 12 человек, в том числе, 10 детей. 16 человек получили тяжелые травмы. Некоторые до сих пор проходят сложную реабилитацию. Та авария прогремела на всю страну, однако следствие и суд так и не дали ответов на многие возникшие вопросы.
06.02.2018
общество ;  | комментариев: 1
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Первый фигурант громкого дела "Бухты Квинс" в Екатеринбурге готовится предстать перед судом
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Бухта Квинс поселок строительство (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге Следственный комитет завершил работу по уголовному делу женщины 1972 года рождения. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о хищении денег пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс".

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в период с ноября 2010 по декабрь 2012 года обвиняемая и двое ее сообщников (уголовное дело в отношении которых находится на завершающей стадии расследования), действуя по предварительному сговору, похитили денежные средства в особо крупном размере путем злоупотребления доверием пайщиков данного потребительского кооператива.

Бухта Квинс поселок строительство(2017)|Фото: Накануне.RU

Строительство "Бухты Квинс"

"От указанных преступных действий пострадало 65 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 54 млн руб. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину в инкриминируемом ей деянии признала и активно способствовала расследованию преступления, с ней было заключено досудебное соглашение", - уточнили в СКР.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что обвинения по громкому делу "Бухты Квинс" предъявлены еще двоим фигурантам, среди которых бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков.

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06.02.2018 16:20 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:20 Екб


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Первый фигурант громкого дела "Бухты Квинс" в Екатеринбурге готовится предстать перед судом
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