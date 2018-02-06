Горожане должны знать. "Серый дом" в Екатеринбурге проверят на халатность из-за горевшей свалки на Химмаше

Депутат Госдумы Андрей Альшевских получил ответ прокуратуры о незаконной свалке на Химмаше в Екатеринбурге, которая горела в декабре 2017 года. В течение шести дней пожарные и спецтехника ликвидировали очаги горения и тления мусора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Прямолинейно областной прокурор Сергей Охлопков пишет о нерасторопных квартальных Чкаловского района, которые запоздало забили тревогу по поводу помойки. За что могут поплатиться по "халатной" статье УК РФ", - пишет на своей странице в Facebookдепутат.

В письме сказано, что специалисты МКУ "Служба заказчика Чкаловского района Екатеринбурга" неоднократно обследовали указанную территорию, но служебные записки в правоохранительные и контролирующие органы своевременно не направляли.

Напомним, пожар на свалке в Екатеринбурге был потушен 15 декабря 2017 года. 19 декабря 2017 года пожарные завершили работы по проливке тлеющей свалки на улице Черняховского в Екатеринбурге. В течение шести дней пожарные и спецтехника ликвидировали очаги горения и тления мусора.