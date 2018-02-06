На Южном Урале федеральные аптечные сети проверят на недобросовестную конкуренцию

В Челябинское УФАС пожаловались на "недобросовестное поведение" федеральных аптечных сетей, которые заходят на рынок Южного Урала. Некоторые лекарства они реализуют по цене ниже себестоимости, что может привести к банкротству других участников рынка. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя УФАС Елена Рысева, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомство в прошлом году поступило четыре обращения, связанные с недобросовестным поведением отдельных аптек на рынке обеспечения населения лекарственными средствами. Речь идет о федеральных аптечных сетях "Вита", "Живика", "Аптека от склада".

По мнению заявителей, чтобы завоевать рынок, указанные учреждения ведут недобросовестную политику. Так, эти аптеки в рекламе предлагают купить по существенно низкой цене определенную группу товаров. А когда потребители приходят в аптеку, чтобы купить товар, выясняется, что этого товара нет в наличии.

Другая проблема связана с реализацией отдельных групп лекарственных средств по заниженной цене.

"Первая группа — это лекарства, которые включены в перечень жизненно важных лекарственных средств. Известно, что цена на эту группу товаров подлежит государственному регулированию. И на сегодня заявители указывают, что эти товары реализуются по цене ниже, чем установлена заводом-изготовителем. Вторая проблема, это реализация группы товаров, которая не включена в перечень. По мнению конкурентов, их они реализуют по цене ниже себестоимости", - рассказала Елена Рысева.

Заявители указывают, что такую политику аптечные сети проводят в конкретном регионе и определенный период. Так, они якобы получают клиентов и избавляются от конкурентов, которые не выдерживают конкуренции и уходят с рынка. Затем федеральные сети начинают устанавливать конкурентные цены.

В настоящий момент УФАС изучает ситуацию. "На наш взгляд, есть признаки недобросовестной конкуренции, здесь нужно смотреть и анализировать", - прокомментировала руководитель УФАС Анна Козлова.