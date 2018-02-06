Бруней пополнил список безвизовых стран для российских туристов

Соглашение между Россией и Брунеем о взаимной отмене виз вступило в силу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

"Сообщаем о вступлении в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Его Величества Султана и Янг ди-Пертуана Государства Бруней-Даруссалам о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов, подписанного 8 ноября 2017 года министрами иностранных дел двух стран", - говорится в заявлении российского дипведомства.

Согласно документу, граждане России и Брунея могут без виз непрерывно находиться на территории государств каждой из сторон в течение 14 дней со дня въезда. Однако в этом случае пребывание туриста не должно использоваться для работы по найму, учебы или какой-либо приносящей доход деятельности.

В целом Россия заключила договоры о либерализации визового режима уже более чем со 120 странами мира.