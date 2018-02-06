Ударился головой: в Татарстане ребенок скончался после тренировки по борьбе

В Татарстане Следственный комитет организовал проверку по факту гибели ребенка на тренировке. Трагедия случилась 2 февраля в поселке городского типа Аксубаево.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, во время тренировки в спортивном комплексе "Юность" мальчик 2006 года рождения получил травму головы. На следующий день он скончался в больнице.

"По предварительным данным, между двумя мальчиками, занимавшимися в спортивном комплексе борьбой, состоялся тренировочный спарринг, в ходе которого оба упали и ударились головами. При этом одному из них стало плохо, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где и скончался", - сообщили в следствии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как добавили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.