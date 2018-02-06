В Югре после смерти школьника под колесами КамАЗа возбуждено уголовное дело

06.02.2018 15:51 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин

17:51 Екб





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В Югре после смерти школьника под колесами КамАЗа возбуждено уголовное дело